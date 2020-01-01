Bolu Dağı’nda kar ve sis alarmı! Görüş mesafesi 30 metreye düştü!

Yazan:
Alaturka Online
-

D-100 kara yolunun Bolu il sınırları içinde yer alan Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi mevkileriyle Düzce il sınırı içinde kalan Taşaltı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ TEYAKKUZ HALİNDE

Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor. D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde ise karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Güzergahta teyakkuz halinde bulunan Karayolları ekipleri, aralıklarla kar küreme ve tuzlama yaparak yolun karla kaplanmaması için çalışma yürütüyor.
Polis ekipleri de ulaşım için Bolu Dağı’nı kullanacak sürücülerin kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını isteyerek, ayrıca araçlarında zincir, takoz ve
çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu. (AA)

Önceki haberSibel Can sahneden düştü!
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?