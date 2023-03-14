Bolu’da 2.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Bolu’da deprem oldu. İl merkezinde saat 00.48’de 2.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Yerin 5.8 kilometre derinliğindeki deprem kentte hafif şekilde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER