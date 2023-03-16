Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Yazan:
Alaturka Online
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AFAD’dan yapılan açıklamada “Bolu ilimizde saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.” denildi.

İstanbul ve Ankara’da hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

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