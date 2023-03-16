Bolu’da bir deprem daha! (Son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,1 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bugün saat 13.55’te, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde de deprem meydana gelmişti. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirtilmişti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, bugün yaşanan deprem nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında 17 Mart Cuma günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER