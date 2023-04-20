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20 Nisan 2023
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Bolu’da kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Alaturka Online
Alaturka Online


Kaza, dün gece Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran Havullu köyü mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine seyreden Salih Uyar (51) idaresindeki TIR ile Feyzullah Doğan (41) yönetimindeki otomobil çarpıştı. TIR ve otomobil alev alıp yandı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren Doğan (12) ile Koray Doğan (3) olay yerinde yaşamlarını yitirdi, Salih Doğan (17) ise yaralandı. TIR sürücüsü Salih Uyar ile yedek sürücü Hacı Koç (59) da kazadan yarı kurtuldu.

Yaralılar, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle TIR’da ve otomobilde çıkan yangını, itfaiyeciler yaklaşık 1 saatte söndürdü.

Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

TIR sürücü Salih Uyar, tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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