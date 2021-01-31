Bolu'da narenciye yüklü tırın devrildiği Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor

BOLU (AA) – Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde narenciye yüklü tırın devrilmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Çay idaresindeki 33 ALK 59 plakalı narenciye yüklü tır, henüz belirlenemeyen nedenle Rüzgarlar köyü mevkisinde devrildi.
Tırın yan yatması sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, tırdaki limonlar yola döküldü.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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