Bolu’da siyasi partilerden reklam vergisi alınacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda siyasi partileri uyararak belediye sınırları içinde seçim döneminde seçim kurulunun izin verdiği yerler haricinde bayrak, pankart asan ve araç giydiren siyasi partilerden reklam vergisi alınacağını duyurdu.
“ACIMIZ ÇOK TAZE”
“Acımız henüz çok taze” başlığıyla açıklama yapan Başkan Özcan, “Bolu Belediye sınırında araç giydiren siyasi partilerin araçlarından ilan reklam vergisi alınacak, parti binası önü ve seçim kurulunun izin verdiği yerler hariç, bayrak pankart vs asanlara, müzik yayınlayanlara 40.189 TL’ye kadar ceza tahakkuk edilecektir” ifadelerini kullandı.