Bomba Fatih Terim iddiası! Görüşme kararı alındı

Galatasaray’da 1 UEFA Kupası, 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazan Fatih Terim, Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istifası ile yeni başkanını belirleyen Trabzonspor’da teknik direktörün kim olacağı konusu henüz netlik kazanmadı.

Abdullah Avcı sonrası Fatih Tekke, Vincenzo Montella, Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan gibi isimler gündeme gelmişti. Trabzonspor’un gündemine giren son isim Fatih Terim oldu. Bordo-mavililer, Terim ile görüşme kararı aldı. İşte ayrıntılar…

FATİH TERİM: TÜRKİYE’DE GALATASARAY’DAN BAŞKA TAKIMDA ÇALIŞMAM

Galatasaray efsanesi Fatih Terim, geçtiğimiz sezon Burak Elmas tarafından görevden alınmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti.

Galatasaray taraftarları Burak Elmas’a büyük tepki gösterirken Fatih Terim ayrılık sonrası ilk röportajını İngiltere’den The Athletic’e vermişti. Fatih Terim, The Athletic’e yaptığı konuşmada “Galatasaray tek yönlü bir bilet” açıklamasında bulunmuştu.

Terim açıklamalarında, “Bu sezonun başında Galatasaray’da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. ‘Kolay olmayacak’ dedim. Ayrılık kararı beklediğim bir şey değildi. Şimdi zihinsel olarak rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Galatasaray, tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni isteğinde, hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem. Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray’a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

FATİH TERİM’DEN DOĞRU PROJE VURGUSU

Fatih Terim, TRT Spor’a yaptığı açıklamada ise bazı teklifler aldığını ifade etmişti. Terim, “Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii… Doğru proje olursa, bazı şeyleri düşünüyorum. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz.” sözlerini kullanmıştı.

Ajansspor’dan Salim Manav’ın haberine göre Trabzonspor’da teknik direktörlük görevi için gündeme Fatih Terim ismi geldi. Bordo-mavili yetkiler, hafta içerisinde Terim’le görüşecek. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Ertuğrul Doğan yönetimi, gündeme Fatih Terim ismini aldı. Bordo mavili yöneticiler, hafta içerisinde Terim ile görüşecek.

MISIR’DAN GELEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Mısır A Milli Takımı ve Mısır Ligi ekibi Al-Ahly’den gelen teklifleri Fatih Terim kabul etmedi.

Geçen sezon ligin 20. haftasında Galatasaray’dan ayrılan Fatih Terim, kendisine gelen teklifleri geri çevirdi. Tecrübeli teknik adam herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Trabzonspor ile isminin anılmasında sonra Bordo-Mavili taraftarlar Fatih Terim ismini gündeme getirdi ve en çok konuşulan kişi oldu.