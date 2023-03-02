Bombacı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da 20 Nisan 2022’de Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

“Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma”, “tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs”, “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”, “kamu malına zarar verme”, “mala zarar verme” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu için 913’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin ekinde, iki kadın teröristin patlama öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri yer aldı.

KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Kayıtlarda, teröristlerden Seda Baykan’ın 19 Nisan’da üzerinde koyu renkli başörtüsü, yüzünde beyaz maske, siyah sırt çantası, koyu renkli pardösü, kırmızı pantolon ve içerisinde EYP olduğu değerlendirilen beyaz bez çanta ve yine sol elinde siyah bir şemsiye ile saldırının gerçekleştirildiği bölgede yürüdüğü görülüyor.

Görüntülere göre, saldırının düzenlendiği 20 Nisan’da ise saat 07.41 sıralarında patlamanın gerçekleştiği yerin karşı tarafına ulaşan Seda Baykan, ceza infaz kurumuna ait servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandalı düzenekle EYP’yi infilak ettirdikten sonra hızla uzaklaşıyor.

Baykan’ın EYP taşıdığı çantayla gün boyu 5 toplu taşıma aracı kullanarak olay yerine gittiği ve deşifre olmamak için kıyafet değiştirdiği kareler ile sanık Dilek Arsu ile olay sabahı evden ayrılırken ve toplu taşımaya binerken birlikte hareket ettikleri anlar da dava dosyasında yer alıyor.

Bursa’da 20 Nisan 2022’deki terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında geçen yıl 17 Eylül’de yakalanan terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykan ve Dilek Arsu ile Mehmet Mustafa Uzkar, 22 Ekim’de gözaltına alınan örgüt üyesi Cebrail Gündoğdu tutuklanmıştı. (AA)