Bombalanan Meclis’te 15 Temmuz anıtı açıldı

Meclis’in bahçesine yapılan anıt, törenle açıldı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eski başkan Bülent Arınç, BBP ve DP liderleri ile çok sayıda milletvekili ve gazi, şehit yakınları törene katıldı. Meclis’te bombanın ilk düştüğü noktaya karanfil bırakıldı, Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şentop, “Türkiye’de 27 Mayıs 1960’tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz’da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası” dedi.

ŞEHİTLERİN ADLARI

Anıta 15 Temmuz şehitlerinin isimleri alfabetik olarak yazıldı. Yine Bakara Suresi’nin 154 ve 156. ayetleri (Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat -musibet geldiğinde, ‘Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz’ derler) anıtın üzerine yazıldı. Anıtta, milletin ve devletin güçlü duruşunu sergilemesi için ‘dikilitaş’ formu benimsendi. Anıtın ön yüzünde 15 Temmuz simgesine yer aldı.