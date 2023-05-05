Bombalı saldırı düzenleyen teröristlere istenen ceza belli oldu

Olay, geçen yıl 16 Aralıkta Diyarbakır- Mardin kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı.

Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Aracı olay yerine park eden Ferhat Aksoy ile onu taksiyle götüren A.A., Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ferhat Aksoyun kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle 20 Aralıkta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy’un da olduğu kişilerden A.A., B.A., S.A., ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KABLO PARÇALARI VE KALINTILAR

Saldırıya ilişkin 5’i tutuklu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ferhat Aksoy’un Diyarbakır’a getirilen bombayı depolama, nakletme ve hazırlama sürecinde, ahırında bomba yapımında kullanılan ve üzerinde RDX kalıntıları olan kablo parçaları ve benzeri malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. Diğer tutuklu sanıklar B.A. G.T. ve A.A.nın da kıyafetleri ve araçlarında RDX kalıntılarına rastlandığı kaydedildi.

İddianamede tutuklu sanıklar Ferhat Aksoy, B.A., G.T. ve A.A. hakkında devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, Kasten öldürmeye teşebbüs, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi ve mala zarar verme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 122 yıldan 194 yıla kadar, diğer tutuklu sanık S.A. ve tutuksuz sanıklar H.A., Y.A. ve U.A. hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA)