Bomboş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 5 ağır yaralı

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Alaturka Online
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Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araçlar çarpıştı.

Kazada 5 kişi ağır yaralanırken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu

Kafa kafaya çarpışan araçlarda bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Foto: İHA

. Ambulanslara alınan yaralılardan 2’si Alsancak Nevvar – Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne, diğer 3 yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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