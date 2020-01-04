Bomboş yolda kafa kafaya çarpıştılar: 5 ağır yaralı

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Doktor Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araçlar çarpıştı.

Kazada 5 kişi ağır yaralanırken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu

. Ambulanslara alınan yaralılardan 2’si Alsancak Nevvar – Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne, diğer 3 yaralı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.