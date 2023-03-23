Bora Aydınlık kimdir, kaç yaşında? Bora Aydınlık’tan Fenerbahçe formasıyla ilk maçında müthiş gol

Fenerbahçe, elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık mücadelesinde sahasında ağırladığı Rus ekibi Zenit ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede Fenerbahçe Akademisi’nden çıkan birçok genç yetenek dikkat çekerken Bora Aydınlık, skora da yaptığı katkıyla fark yarattı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan genç oyuncu, bir diğer genç isim Jin-ho Jo’nun kenara gelmesi ile 62. dakikada oyuna dahil oldu. 68. dakikada ise Bora Aydınlık, ceza sahası dışından yaptığı çok sert bir vuruşla takımına maçta 2-2’lik beraberliği getirdi. Attığı muhteşem gol sonrası Bora Aydınlık’a ilişkin detaylar merak konusu oldu.

Bora Aydınlık kimdir, kaç yaşında? Hangi takımlardan, hangi kategorilerde oynadı?

Bora Aydınlık, 9 Mayıs 2005 doğumlu. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe Altyapısı’ndan yetişmiş bir isim. Fenerbahçe U16 Takımı’nın önemli parçalarından olan Bora Aydınlık, kısa süre içerisinde dahil olduğu Fenerbahçe U19 Takımı’ndaki performansıyla dikkatleri çekiyor.

18 yaşındaki oyuncu, Rezerv Lig iptal olmadan önce Fenerbahçe’nin burada çıktığı 4 maçın 3’ünde forma giymiş ve bu karşılaşmaların 2’sine ilk 11’de başlamıştı.

U19 Takımı’nda ise toplam 20 maça çıkan genç oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı’nın da kadrosunda yer alan isimlerden. 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa U19 Şampiyonası’nda Milli Takımımız ile 2 maça çıkmayı başarmıştı.