Borak Öztoprak’ın annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Çiçek Dilligil ile örnek bir evliliği olan şarkıcı Bora Öztoprak acı haberi Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Annesinin fotoğrafını sayfasında paylaşan Bora Öztoprak altına “Canım Zerrom… Canım annem… Nurlarla…” notunu düştü.

Çiçek Dilligil ise kayınvalidesine “23 koca yıl.. Son nefese kadar … Söz bitti” sözleriyle veda etti.

Zerrin Öztoprak 19 Şubat Çarşamba günü Erenköy Galippaşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.