Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum kaç yaşında ve aslen nereli?

Tv’de ilk kez 2015 yılında ‘Analar ve Anneler’ dizisindeki Suat rolü ile karşımıza çıkan Boran Kuzum son olarak ‘Hakan: Muhafız’ dizisinde yer almıştır. Peki Boran Kuzum kimdir? Boran Kurum kaç yaşında ve nereli?

Boran Kuzum 1 Ekim 1992 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. Boran Kuzum üniversitesi eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı’nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır. Analar ve Anneler’de eczacı kalfası rolünü canlandırmış, Binnur Kaya, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü gibi oyuncularla birlikte çalışmıştır. Lakin dizi uzun sürmemiş ekrana veda etmiştir.

2016’da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle yer alan oyuncu bu dizide Beren Saat, Ekin Koç ve Aslıhan Gürbüz gibi oyuncularla birlikte rol almış ve ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Esas çıkışını Taylan Biraderler’in yönetmenliğinde çekilen, Millî Mücadele yıllarının anlatıldığı Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yapmıştır. Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro’nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırmıştır.

OYNADIĞI FİLMLER

Yıl Başlık Rolü Notlar

2012 Aşka Dokunmak Hakan Kısa film

2014 Bir Adam Yaratmak Gazeteci

2017 Cingöz Recai Cüneyt

2019 Biz Böyleyiz Emrah

OYNADIĞI DİZİLER

Yıl Başlık Rolü Notlar

Analar ve Anneler Suat

2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem I. Mustafa

2016-2018 Vatanım Sensin Leon

2018 Şahin Tepesi Efe

2019 Hakan: Muhafız Okan

2020- Saygı