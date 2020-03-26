Boran Kuzum, Miray Daner’e iltifat etmeden duramadı

Haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlayan ve sadece arkadaş olduklarını belirten ikili corona virüsü nedeniyle bir süredir evlerinden çıkmıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden “evde kal” çağrısında bulunan Boran Kuzum ve Miray Daner takipçileriyle iletişime geçmek için ortak canlı yayın açmayı seçtiler.

“BUGÜNE ÖZEL SÜSLENDİM”

Miray Daner’in “Sonunda başardım” sesiyle başlayan yayında ikilinin samimi tavırları takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Kuzum’un Daner’e “Güzellik” şeklinde hitap etmesi ise hayranlarını oldukça sevindirdi. Rol aldıkları dizide Hilal ve Leon karakterlerine hayat veren başarılı oyuncuların “HiLeon” adında büyük bir fan kitlesi bulunuyor. İkilinin açtıkları canlı yayın başta hayranları olmak üzere pek çok meraklıyı anında topladı.

Boran Kuzum’un Miray Daner’e “Karantina günlerinde bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemişsin. Şu güzelliğe bak” demesi herkesin dikkatini çekti. Kuzum’un iltifatı karşısında gülerek karşılık veren Daner ise; “Bugüne özel süslendim. Yoksa bir haftadır korkunç halde geziniyordum” dedi.

İkilinin ortak yayını sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken takipçiler bol bol Kubilay Aka’nın da kulaklarını çınlattılar. Genç oyuncuların sempatik tavırları ve samimi halleri karantina günlerinde takipçilerini bir parça olsun gülümsetmeyi başardı.