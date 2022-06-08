Borç batağındaki AKP’li belediye 41 milyon liralık çiçek alacak

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi, ilçeye dikeceği çiçekler için 41.3 milyon liralık ihale düzenledi. Borç batağındaki belediye geçen yıl aynı işi aynı firmaya 16.5 milyon liraya ihale etmişti. İhale bedelindeki 2.5 katlık artış dikkat çekti.

Özlem GÜVEMLİ

Başakşehir Belediyesi bitki ve peyzaj malzemeleri satın almak üzere 16 Mayıs 2022 tarihinde ihale düzenledi. İhaleye iki teklif sunuldu, biri geçerli sayıldı. Ve 2021 yılında olduğu gibi ihaleyi Durusu Fidancılık Şirketi kazandı.

Geçen yıl aynı ihaleyi 16 milyon 547 bin liraya alan şirket bu yıl 41 milyon 334 bin 890 TL’lik teklifi ile ihaleyi kazandı. Yaşanan enflasyonun da etkisi ile fiyatın neredeyse 2.5 katına çıkması dikkat çekti.

400 BİN ADET LALE SOĞANI

Şirket ile belediye arasında 7 Haziran-3 Aralık arasını kapsayan 6 aylık sözleşme imzalandı. Belediyenin bu iş için ayırdığı bütçe yani yaklaşık maliyet 43.5 milyon liraydı. Teknik şartnameye göre geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 400 bin adet lale soğanı, 150 bin adet sümbül soğanı, 150 bin adet nergis soğanı, 148 bin adet begonya, 78 bin 750 adet kadife çiçeği, 255 bin 600 adet menekşe, 76 bin 500 adet papatyanın yanı sıra toprak, çim, gübre gibi bitkisel malzemeler, zirai ilaçlar satın alacak.

EK BÜTÇE YAPACAK

Başakşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi 980 milyon TL. Belediye yönetimi, önümüzdeki günlerde ilçe meclisine ek bütçe teklifi sunacak. Yılın yarısında bütçesini tüketen Başakşehir Belediyesi, gündeme sık sık giderlerini karşılamak için yaptığı arsa satışları ile geliyor. 2019 yılında beri Sayıştay tarafından da denetlenmiyor. CHP‘li meclis üyeleri belediyenin borç batağından olduğuna dikkat çekiyor.

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