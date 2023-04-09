Borç batağındaki belediye Erdoğan’ın mitingine milyonlar harcamış

Çorum Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, belediyenin mali tablosunu eleştirdi. Belediyenin 2021 yılında kısa vadeli 292 milyon, uzun vadeli 370 milyon toplamda 662 milyon lira borcu olduğunu açıklayan Yılmaz, “2022 yılında ise kısa vadeli borçlar toplamı 406 milyon lira. Uzun vadeli borçlarda 10 milyon lira düşüş yaşanarak 360 milyon lira olmuş. Tespit edebildiğimiz kadar belediyenin toplam borcu 766 milyon lira. Göreve geldiğinizde belediyeyi 650 milyon lira borçla teslim aldınız” dedi.

“BELEDİYE ARSALARINI SATTINIZ”

Belediyenin her yıl borçlanmasına rağmen arsa satışları da yaptığına dikkat çeken Yılmaz, “2019 yılında yaklaşık 50 milyon liralık arsa satışı yapıldı. 2020 yılında 88 milyon, 2021 yılında 69 milyon, 2022 yılında 121 milyon lira değerinde arsa satıldı. Yani borcun yanında yaklaşık 350 milyon liralık da arsa satılmış. Borç artmış, arsalar satılmış. Ortada ise yapılan bir şey yok” diye konuştu.

ERDOĞAN’IN MİTİNGİNE 1.5 MİLYON LİRA ÖDENMİŞ

Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, yaptıkları incelemede Özel Kalem Müdürlüğü’nden yapılan harcamaların dikkatlerini çektiğini vurguladı. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 2022 yılında bütçesinin 6 milyon 860 bin lira olarak belirlenmesine rağmen daha sonra ek bütçe yapılarak 13 milyon 145 bine çıkarıldığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

“Bunun 12 milyonu harcanmış. Bu neden böyle olmuş? Çorum’a gelenlerin resmi ya da siyasi misafirlerin, iaşe giderleri, hediyeleri, yeme içmeleri, konaklamaları hep özel kalemden karşılanmış.

2022 yılı Ağustos ayında Kadeş Barış Meydanı’nda bir miting yapıldı. Buna iki açıdan bakmak lazım. Bir, ilimize gelen, ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Yoksa AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Burada yapılan miting için belediye yaklaşık 250 polisin yeme, içme, yatma, iaşeleri dahil olmak üzere alan süslenmesi, platform kurulması, bayrak alınması gibi işler için ihaleye çıkmış.

Bu ihaleye bir reklam firması girmiş. Zaten belediyenin kadrolu reklam firması. Şimdi buraya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, valilik neden karşılamıyor bunu? Eğer, gelen bir partinin genel başkanı ise, neden bir partinin genel başkanının masraflarını hatta orada bulunan polis memurlarının masrafları Çorum Belediyesi karşıladı. Bizim tespit ettiğimiz 1.5 milyon lira. Çok daha fazla da olabilir”

Öte yandan 13 Ağustos 2022 yılında Kadeş Barış Meydanı’na toplu açılış töreni yapan Erdoğan için geçiş güzergâhındaki yolların orta refüjlerini çiçek ekilmiş, kentin simgesi olan tarihi Saat Kulesi’ne de üzerinde Erdoğan’ın resmi olan dev Türk bayrağı sarılması dikkat çekmişti.