Borç krizindeki Çinli şirketten kira tasarrufu: Ofisten taşındılar

Borç krizi içerisinde bulunan Çinli emlak devi Evergrande, giderlerinden tasarruf etmek için genel merkez binasından taşınmaya karar verdi.

Sozcu.com.tr

Borç krizi içerisindeki emlak devi Çinli Evergrande, kiradan tasarruf etmek için Shenzhen şehir merkezindeki ofisinin kira kontratını iptal etti.

Zor durumdaki emlak geliştiricisinin logosu Pazartesi günü Excellence Houhai Finans Merkezi’ndeki binanın önünden kaldırıldı. Ayrıca güvenlik personeli ve araçların bina önünde nöbet tuttuğu bildirildi.

Geçtiğimiz eylül ayında bazı umutsuz yatırımcılar eski genel merkezin önnde protesto gösterileri yaparak paralarını geri istemişlerdi.

Evergrande, yeni genel merkezi ile ilgili bilgi vermedi.

NE OLMUŞTU?

Bir dönem Çin’in satış açısından en büyük ikinci geliştiricisi olan Evergrande 300 milyar dolarlık bir borç yığınıyla boğuşuyor. Borç krizi içerisindeki şirket zamanı gelen bazı ödemeleri yapamadı. Şirket kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global ve Fitch Ratings tarafından ‘temerrüde düşmüş’ olarak sınıflandırılıyor.

Evergrande’nin içine girdiği kriz, pek çok Çinli emlak şirketini de etkiledi. Bazı şirketler temerrüdün eşiğine geldi. Çin hükümeti ise yeniden yapılanmaya yardım etmek için bazı idari önlemler almaya çalışıyor. Krizin bankacılık sektörüne sıçramasından da endişe ediliyor.

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