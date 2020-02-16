Borçlar katlandı fatura acı olacak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ekonominin son 10 yıllık durumunu masaya yatırdı. Ekonomideki gidişatın buhrana dönüştüğünü söyleyen Toprak, “İktidarı gerekli yapısal önlemleri almaya, geçici çözümlerden medet ummamaya davet ediyorum. Toplumun ruh sağlığı tehlikede. Çünkü iktidardakilere göre krizin sorumlusu işçi ve emekli” dedi. AKP’nin iktidara geldiği günden bugüne kadar Türkiye’nin borçla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Toprak, “Devlet borçlu ve bu çığ gibi büyümeye devam edecek. Faturası da acı olacak. Ancak son 10 yıllık verilere baktığımızda hiçbir önlem almayan, üretime yönelmeyen iktidar faturanın daha da kabarmasından başka bir işe yaramıyor” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

EKMEĞİ BİLE KARTLA ALIYORLAR

“İşsizlik ve enflasyon resmi verilerde bile trajik bir hal almış durumda. İnsanlar artık kendilerini yakacak noktaya geldiler ve ‘Çocuklarım aç’ diye feryat ediyorlar. Vatandaş evine ekmeği kredi kartıyla götürüyor. Takipteki tüketici kredisi ve kredi kartlarının tutarı 2009-2019 tarihleri arasında 8.2 milyar lira seviyesinden 20.7 milyar seviyesine çıkmış durumda. Banka borçlarında da inanılmaz bir artış var ve aynı zaman diliminde 129.8 milyar liradan 590.4 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçlar bu yıl da katlanmaya devam ediyor.”

Artık enflasyon, işsizlik, büyüme hızı ve diğer ekonomik verilere içeride ve dışarıda kimsenin inanmadığını dile getiren Toprak, “İktidar artık enflasyonda sepet oyunlarıyla düşük gösterme çabaları, faizleri talimatla indirme baskıları, bankaları kredi vermeye zorlama girişimlerinden de sonuç alamıyor. ‘Faiz düştükçe enflasyon da düşecek’ diye bir teori icat eden iktidarın kendi açıkladığı faiz ve enflasyon rakamları kendi teorisinin iflas ettiğini ortaya koyuyor. Buna rağmen erimesini durdurabilmek için savaş ekonomisine sarılan iktidar ülkeyi geleceği karanlık bir tünele doğru sürüklüyor” diye konuştu.

Yatırımcı servetini yurtdışına kaçırıyor

İcra, iflas, işyeri kapanmalarında hiçbir dönemde görülmemiş düzeyde artış olduğu halde iş dünyasının suskun olduğuna dikkat çeken Erdoğan Toprak, “Türkiye’ye yeni yatırım gelmediği gibi başta iktidara yakın şirketler ve işadamları bile yatırımlarını ve servetlerini yurtdışına taşıyor. Süresi uzatılan Varlık Barışı’na rağmen yurtdışındaki yüz milyarlarca dolar servetini kimse Türkiye’ye getirmiyor” diye konuştu. Küçük ve orta boy işletmelerin bankalardan artık kredi alamadığı halde borçlarının yine de katlandığını vurgulayan Toprak, “83.2 milyar liralık borç 10 yılda 615.3 milyar liraya ulaşmış durumda. İcra iflas dairelerindeki dosya sayısı 15 milyon 900 bin 986 olan sayı 2018’de 29 milyon 727 bin 512’ye ulaştı” dedi.