Borçlarını kapatmak için göçmen kaçıran iki Türk yakayı ele verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinden 20 metrelik motor yata bindirdikleri 25 göçmeni Rodos Adası’na götüren iki Türk kardeş kaptan yakalanarak tutuklandı. Kaptan kardeşler “Aşırı borcumuz vardı, 40 bin Euro alıp borçlarımızı kapatacaktık, yakalandık, özür dileriz” dediler.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesinden bindirdikleri 25 göçmeni Rodos Adası’na götüren ve göçmenleri bıraktıktan sonra kaçış yolunda Fanes koyundaki kayalıklara çarparak karaya çıkan iki Türk kaptan, Yunanistan sahil güvenliği ve polisin operasyonu ile yakalandı.

Yaşları 20 ve 23 olarak ve kardeş oldukları belirtilen iki kaptanın bugün Rodos Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki göçmenleri otobüs ile taşırken yakalanan 66 yaşındaki Yunan vatandaşı ile birlikte yargılanmalarında Yunan avukatlar Polyxeni Hatzigianni, Stavros Panagiotakopoulos ve Dimo ​​​​Moutafi mahkemede hazır bulundu.



ÖZÜR DİLEDİLER

İki kardeş kaptan Bodrum’dan tekneye bindirdikleri 25 göçmeni Rodos Adası’na bırakmaları karşılığında 40 bin Euro alacaklarını ve borçlarını kapatacaklarını mahkemede itiraf ederek mahkeme heyetinden özür dilediler.

Kaptan kardeşlerin “Aşırı borcumuz vardı, 40 bin Euro alıp borçlarımızı kapatacaktık, yakalandık, özür dileriz” şeklinde konuştukları belirtildi. Mahkemeye çıkarılan otobüs şoförü ile birlikte iki Türk kardeş kaptan yasadışı yollardan ülkeye girmek ve göçmen kaçakçılığı yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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