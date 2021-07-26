“Borçlarını ödeyebilmesi için esnafa sıfır faizle ‘can suyu’ kredisi verilsin”

1.5 yılı aşkındır süren pandemide tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkârların aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ayakta kalma mücadelesi verdiğini vurgulayan Palandöken, şunları söyledi:

SIKINTILAR BİTMEDİ

“Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatıp yeni normalleşme süreciyle birlikte ayağa kalkabilmesi için can suyu kredisi olmazsa olmaz” diye konuştu.

2008 yılında esnafa 3 ay geri ödemesiz can suyu kredi desteği verildiğini hatırlatan Palandöken, “Aradan geçen 13 yılda esnafımız için bir daha can suyu kredisi gündeme gelmedi. Ancak şimdi esnafın üzerinden pandemi geçti. Esnafın yaralarının sarılması için sıfır faizli, en az 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli kredi imkanı tanınmalı. Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı” dedi.