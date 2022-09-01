Borçlu belediyeden yarım milyarlık millet bahçesi!

İktidar, halka ‘tasarruf edin’ diyor ancak AKP’li belediyeler kesenin ağzını açıyor. Kocaeli Belediyesi proje için 405 milyon TL harcamayı göze aldı…

Deniz AYHAN

Vatandaş açlık ve yoksullukla boğuşurken 100 milyon TL’nin üzerinde borcu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’e millet bahçesi yapmak için kesenin ağzını açtı. Türkiye’nin en pahalı millet bahçelerinden biri olacak olan proje, için belediye tarafından 405 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Kocaeli Fuarı’nın yerine yapılacak olan İzmit Millet Bahçesi 2023’de tamamlanacak.

6 FİRMA TEKLİF VERDİ

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz 2022’de ihaleye çıkarak İzmit Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu. İhaleye altı firma teklif verdi. En düşük teklif 405 milyon TL oldu. AKP’li Belediye 24 Ağustos 2022’de millet bahçesi için 405 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. Kocaeli Fuarı’nın yerine kurulacak olan İzmit Milet Bahçesi işi yapımı kapsamında 13.500 metrekarelik alanda binalar ve 276 bin metrekarelik çevre düzenleme işi yapılacak. Sergi yapıları, eğlence merkezleri, kafeler, yeme-içme mekanları, gözlem kuleleri, gün batım terasları, kuş gözlem evi, kürek spor kulübü ve spor alanları olacak.

ANKARA’DAN DAHA PAHALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan millet bahçeleri arasında en yüksek maliyetli olanı 2 milyar 174 milyon TL ile İstanbul Atatürk Havalimanı oldu. Ankara Atatürk Kültür Merkezi alanına yapılan millet bahçesine ise 398.5 milyon harcandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 405 milyon lira ile en yüksek maliyetli millet bahçelerinden birini İzmit’e yapıyor.