Borcunu unuttu, pilates topu ihalesi açtı

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 500 adedi pilates topu olmak üzere toplam 141 bin 600 adet spor malzemesi almak için ihaleye çıktı.

Başak KAYA

4.6 milyar TL’yle Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 500 adedi pilates topu olmak üzere toplam 141 bin 600 adet spor malzemesi almak için ihaleye çıktı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Kentin onlarca sorunu beklerken, insanlar evine ekmek götüremezken böyle bir ihale açılması kabul edilemez” dedi. Tarhan, TBMM‘de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR

– Kocaeli’de başta ulaşım olmak üzere çözüm bekleyen birçok sorun varken, Büyükşehir Belediyesi spor malzemeleri alımı adı altında pilates malzemesi için 17 Ekim’de ihaleye çıktı. 4 bin 500 adet pilates topu, 30 bin adet atlama ipi, sırt çantası, su matarası, 6 bin 400 adet pilates bandı, 5 bin adet pilates minderi gibi 17 ayrı kalemde toplam 141 bin 600 adet malzeme alacak.

– İnsanların evine ekmek götüremediği böyle bir dönemde, mutfaklar yangın yerine dönmüşken, Büyükşehir Belediyesinin spor malzemesi adı altında, pilates malzemesi alımı ihalesine çıkılması kabul edilemez.

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