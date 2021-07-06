Börekçideki çatışma davasında karar açıklandı

İstanbul Kağıthane’de 22 Eylül 2020 tarihinde iddiaya göre, ‘kız arkadaşa mesaj atma’ meselesinden iki grup arasında anlaşmazlık yaşanmıştı.

Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için bir börekçinin önünde buluşan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, çıkan çatışmada olay yerinde bulunan ve olayla ilgisi olmayan 2 kişi ile taraflardan bir kişi olmak üzere 3 kişi yaralanmıştı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fuatcan Yıldırır ile Tuncay Baysal getirildi. Tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Son savunmaların ve son sözlerin alındığı duruşmada, sanıklar Fuatcan Yıldırır, Tuncay Baysal ile Kaan yazıcı, beraat talebinde bulundular.

HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların üzerine atılı ‘Olası kastla yaralama’ suçunu, kimin işlediğinin sabit olmadığı sebebiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Fuatcan Yıldırır ile Kaan Yazıcı’yı, Tuncay Baysal’a yönelik işledikleri, ‘Kasten öldürme’ suçundan, haksız tahrik indirimi uygulayarak 6 yıl 9 ay hapse çarptırarak, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurup tahliyelerine hükmetti.

Mahkeme, Tuncay Baysal’ı ise Kaan Yazıcı’ya karşı ‘Haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fuatcan Yıldırır’ için, ‘İftira’, ‘İki kişiye karşı silahla yaralama’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede, müşteki sanıklar Kaan Yazıcı ile Tuncay Baysal hakkında ise ‘İki kişiye karşı silahla yaralama’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ayrı ayrı 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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