Boris Johnson, Facebook’a ateş püskürdü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son dönemde Londra-Paris hattında gerilimi artıran mülteci krizi ile ilgili konuştu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Facebook ve diğer sosyal medya şirketlerine adeta ateş püskürdü…

Sosyal medya platformlarının insan kaçakçılığına izin verdiğini ve bu yöndeki reklamları engellemediğine dikkat çeken Johnson, “Çok fazla suç örgütü ve insan kaçakçısı bu platformları kullanarak yasa dışı işler yapıyor” dedi.

Hükümetin, “Çevrimiçi Güvenlik Yasası”nı gündeme getirdiğini ve bu sayede bu sorunun çözüleceğini dile getiren Johnson ayrıca sınırların güvenliği ile ilgili yasaya da vekillerin destek vermesini istedi.

Johnson, “Bu yasa, insanların Manş Denizi’ni şişme botlarla geçmek isteyen mültecilerin umutlarından beslenen kötü suç örgütleriyle savaşacak” dedi.

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