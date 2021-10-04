Boris Johnson’dan yeşil enerji vaadi

Boris Johnson, 2035 yılına kadar İngiltere’nin tüm elektriğinin yeşil enerjiden geleceğini duyurmaya hazırlanıyor. Başbakan’ın, ülkenin gaz ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için bu hafta yeni politikayı açıklayacağı bildiriliyor.

Sozcu.com.tr

The Times’ın haberine göre, konferans konuşmasını Muhafazakarları yenilenebilir ve nükleer enerjiye önemli ölçüde yatırım yapma planlarına bağlamak için kullanacak.

Johnson’ın, tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı vadetmesi, hükümetin 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine doğru atılan bir adım olması bekleniyor. Aynı zamanda, yükselen faturalardan sonra ülkenin gaza olan bağımlılığını da azaltacağı düşünülüyor.

Yeşil enerji geçen yıl İngiltere’nin elektriğinin yüzde 43’ünü oluştururken; gaz, petrol ve kömür yaklaşık yüzde 40’ını üretti. Ülkenin ihtiyaçlarının geri kalanı nükleer kaynaklar tarafından karşılandı.

Yeni 2035 hedefi, açık deniz rüzgar üretiminde ve nükleer kapasitede önemli bir büyüme anlamına geliyor.

Avrupa İklim Vakfı’nın Birleşik Krallık’taki direktörü Joss Garman şunları söyledi: “Bu şekilde, İngiltere sıfır emisyon yolunda çok uzun bir yol kat edecek ve milyonlarca hanenin uçucu gaz fiyatlarına maruz kalmasına son vermeye yardımcı olacak. Biden ve Trudeau’nun vaatlerinden sonra gelen bu, Cop26 için umutları artıracak.”

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