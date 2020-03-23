Boris Johnson’ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu

79 yaşındaki Johnson’ın bu başvurusu kızı Rachel’ın yazdığı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan kitapta ortaya çıktı.

“Rake’ın İlerleyişi: Benim politik orta yaş krizim” adlı kitapta Rachel Johnson annesinin Versailles doğumlu olduğunu ve bu münasebetle babasının da Fransız vatandaşlığına başvurduğunu yazdı ve “Bu oldukça iyi bir haber belki bu sayede ben de Fransız olabilirim” diye ekledi.

HAYATI BOYUNCA AB İÇİN ÇALIŞTI

Euronews’tr yer alan habere göre, Stanley Johnson Avrupa Birliği’nin (AB) kurulduğu yıllarda Brüksel’de görev yapmış olan ilk resmi yetkililerden biriydi ve yıllarca AB Parlamentosu’nda parlamenterlik görevi ve ardından Komisyon’da görev yaptı.

Bu nedenle Boris Johnson da çocukluğunu Brüksel’de geçirdi ve Fransızca konuşmayı öğrendi. Baba ile oğul Johnson arasında pek çok konuda fikir ayrılıkları bulunuyor ve bu durum her fırsatta kendini gösteriyor.

CORONA VİRÜSÜ KONUSUNDA DA AYRI DÜŞTÜLER

Son olarak salgın nedeniyle önlem almak yerine kitlesel bağışıklık kazanmayı deneyeceklerini açıklayan Boris Johnson’ın politikasını eleştiren baba Johnson oğlunu dinlememeleri için halka seslenerek evde kalma ve önlem alma çağrısı yapmıştı.

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