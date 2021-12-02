Boris Johnson’ın başı büyük belada: Covid-19 yasaklarını delmiş

İngiliz gazetesi Daily Mirror, geçen yıl ülkede en sıkı Covid-19 önlemleri ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde Başbakan Boris Johnson’ın kalabalık gruplar içine girerek başbakanlık konutunda parti yaptığını öne sürdü. İddia ülkede yeni bir tartışmanın da fitilini alevledi.

Sozcu.com.tr

İngiltere’de corona virüsü yasaklarının en sıkı olduğu 2020 yılının Aralık ayının başında Başbakan Boris Johnson’ın kuralları yok sayarak başbakanlık konutu Downing 10 numarada kapalı alanda büyük çaplı partiler organize ettiği ortaya çıktı.

İnsanların kapalı alanda kalmasına yasak getirildiği dönemde Johnson’ın iki parti düzenlediği öne sürüldü… İddiayı ortaya atan ise ülkenin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail oldu. Gazeteye konuşan kaynaklar, “Partide yaklaşık 40 ile 50 kişi vardı. İki parti de orta boyuttaki bir odada gerçekleşti ve insanlar dip dibeydi. Tam bir Covid kabusuydu” dedi.

“ÜLKENİN GERİ KALANI EVDEYKEN…”

Gazeteye konuşan kaynaklar, “Ülkenin geri kalanı evlerine kapanmışken yetkililer arka arkaya şarap içiyordu” dedi. Mekanda çok sayıda parti düzenlendiğini söyleyen bir diğer yetkili ise, “Johnson’ın eşiyle kaldığı katta sürekli parti vardı. Johnson’ın eşi Carrie, partilere bağımlıydı” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan bir diğer kaynak ise, “Johnson konuttaki partilere ya göz yumuyordu ya da bazen kendisi bile etkinliklere katılıyordu” dedi.

Fakat Johnson hakkındaki iddiaların artmasıyla birlikte muhalefet partileri olaya büyük tepki gösterdi. İşçi Parti lideri Keir Starmer, “İnsanları evlerine hapsettikten sonra alkollü parti düzenlemek kabul edilemez.

Başbakanlıktan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Carrie Johnson’ın sözcüsü, “Johnson’ın konutta parti düzenlediği iddiaları tamamen asılsız. Carrie Johnson tamamen corona virüsü kurallarına her zaman uydu ve bu iddialar gerçeği yansıtmıyor” dedi.

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