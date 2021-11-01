“Boris Jonhson’un büyük büyükannesi köle olarak Türk birine satılmış”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un kardeşi Rachel, büyük büyükannesinin Çerkez soykırımı sırasında köle olarak Türk bir tüccara satıldığını ortaya çıkardı. Johnson, bu durum için üzülmediğini aksine bugünkü duruma bu sayede geldiklerini savundu.

Sozcu.com.tr

İngiliz gazeteci ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kardeşi Rachel Johnson, büyük büyükannesinin Çerkez soykırımı sırasında köle olarak satıldığını öğrendiğini açıkladı. Johnson, bu durumu öğrenince ağlamadığını aksine nenesine ‘daha iyi şanslar’ getirdiğine inandığını söyledi.

İngiltere Başbakanı’nın 56 yaşındaki kız kardeşi, aile geçmişini ortaya çıkardığını açıkladı. Rusya’nın Çerkezleri sürgüne yollamasının ardından atalarının Türkiye’ye sığındığını aktaran Johnson, büyük büyükannesi Hanife Feride’nin İstanbul’da 43 yaşındaki Ahmed Hamdi’ye satıldığında 13 yaşında olduğunu açıkladı.

“BUGÜNKÜ BAŞARIYA ULAŞMAMIZI SAĞLADI”

Evliliğin Hanife’ye ‘daha iyi şanslar’ verdiğini ve ‘büyük torunu dünya lideri olan geleceğin bir politikacısını doğurduğunu’ savunarak, keşfin onu ‘üzücü değil dalgın’ hale getirdiğini söyledi. The Times için yazan Rachel, “Eminim ekip ağlamamı istedi ama ben istemedim.” ifadelerinde bulunurken, bu durumun ailesinin bugünkü başarısına ulaşmasına yardımcı olduğunu ve ‘daha iyi şan’ getirdiğine inandığını söyledi.

Büyük büyük annesinin babası tarafından İstanbul’da zengin bir tüccara satıldığını aktaran Johnson, The Times’da kaleme aldığı yazısında, “Çerkez bir ailenin Karadeniz kıyısındaki fakir bir köyde kalmasındansa kızını İstanbul’da zengin bir tüccarla evlendirmesi onların bugünkü yerlerine ulaşmaları açısından oldukça önemli. Yani Karadeniz kıyısında fakir bir köyde kalmadıkları için nasıl ağlayabilirim ki? Torunu dünya lideri olan gelecekteki bir politikacıyı doğurdu.” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ SEVİYORUM”

Johnson, İstanbul’a yolculuğunu düşünürken sözlerini şöyle tamamladı: “Beni ağlatmadı. Ama beni dalgınlığa sürükledi; bana köleliğin yanı sıra evliliğin temellerini de sorgulattı.’ dedi.

55 yaşındaki Boris Johnson ve 56 yaşındaki ablası Rachel Johnson , öldürülen Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığ) yapan Ali Kemal’ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813’te Çankırı’nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Johnson 2005’te BBC’ye verdiği röportajında Türk yanının zayıf olduğunu belirtse de “Türkiye’yi seviyorum” ifadelerinde bulunmuştu.

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