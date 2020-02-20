Borsa düşerken, kulüplerin hisseleri neden uçuyor?

Dört büyük futbol kulübünün Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören hisselerinde bir süredir olağanüstü bir hareketlilik gözleniyor. Dün BIST 100 endeksi yüzde 0,3 oranında değer kaybederken, kulüplerin hisseleri sıçradı.

Kulüplerin dün hisse değerlerindeki artış Fenerbahçe’de yüzde 20, Trabzonspor’da yüzde 19,8, Beşiktaş’ta yüzde 19,7, Galatasaray’da yüzde 10,1’i buldu.

Piyasa değeri 2,1 milyar TL’ye ulaşan Galatasaray, piyasa değeri 2 milyar TL’yi aşan ilk kulüp oldu. Piyasa değerleri Fenerbahçe’de 1,9 milyar TL, Trabzonspor’da 1,8 milyar TL, Beşiktaş’ta 844 milyon TL’ye yükseldi.

ASTRONOMİK ARTIŞ

Trabzonspor hisselerinde sadece şubat ayında kaydedilen değer artışı yüzde 186 gibi astronomik bir seviyeye ulaştı.

Borca batık olmalarına ve borsa genelinde yatay seyir olmasına rağmen kulüp hisselerinde neden bu kadar yüksek bir artış olduğuna dair görüşlerini sorduğumuz yatırım uzmanları, “normal değil, spekülasyon var” değerlendirmesinde bulundu.

Borsada dönem dönem bazı şirketlerin ya da bazı sektörlerin hisselerinde “spekülatif” dalgalanmalar olduğunu hatırlatan uzmanlar, Türkiye’de futbol kulüplerinin hisselerinin seyrini normal bir şirket gibi değerlendirmenin doğru olmayacağına işaret ettiler.

ERKAN: NORMAL BİR YATIRIM MANTIĞI YOK

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, söz konusu artışa dair “Spor hisselerinde normal bir şirket hissesi gibi yatırım mantığı yoktur. Bugün öz kaynakları erimiş, borçluluk oranı yüksek ve sürdürülemez derecede olan ve kârlılığı olmayan spor şirketleri var ve alışılageldik değerleme yöntemleri uygulanamıyor” uyarısında bulundu.

Ligin bu evresinde “puan cetveli=borsa ligi” denklemi olduğunu ve şampiyonluk iddiasının hisselerdeki fiyatları şekillendirdiğini belirten Erkan, “Ligde ilk 7 takım da hâlâ şampiyonluk yarışı içinde, beklentinin satın alınıyor olması durumu ile karşı karşıyayız. Tabii en çok hangi takımın iddiası varsa onun hissesi çok daha pozitif” ifadelerini kullandı.

“Yarıştan kopan takımların hisseleri ise ilerleyen dönemde satışla karşılaşacak” diyen Erkan, “Şampiyonluğun ekonomik boyutu da var, şampiyonluk demek Şampiyonlar Ligi demek ve bugün gelir yaratamayan kulüplerin maliyesi için Şampiyonlar Ligi gelirleri çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, “Trabzonspor’da ligde art arda gelen galibiyetlerle gelen liderlik ve artan şampiyonluk iddiası, artı olarak 6 aylık bilançoda kâr açıklanması ve gelir beklentisinin yükseltilmesi; Galatasaray’da kayyum davasının reddi ve Abdurrahim Albayrak’ın “Borçları yönetecek bir noktaya geldik” diye açıklama yapması da hisselerin performansını olumlu etkilemiş görünüyor” dedi.