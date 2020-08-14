Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.083,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,27 ile iletişim oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının takip edileceğini, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın TCMB'nin 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ile 175 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 8,25 olurken, beklentiler yüzde 6,75 ile yüzde 12 arasında yer aldı.