Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek günü 1.420,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile bilişim oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Ekonomistlerin birinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.

Analistler, ABD ve İngiltere'de bugün piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat harcamaları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.