Borsa günü rekorlarla tamamladı

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 artışla günü 1.522,24 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.522,70 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,56 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,83 ile orman,kağıt,basım oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.522,70 puana taşıdı.

Analistler, ABD'de seçim sonuçlarının Demokrat Joe Biden lehine resmen tescil edilmesiyle piyasalarda risk iştahının arttığını, mali teşviklerin kısa süre içerisinde artırılacağına ilişkin beklentilerin de pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.