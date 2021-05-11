Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 1.453,37 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,54 puan azalışla 1.453,37 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Öte yandan Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 artış gösterdi.

Analistler, artan küresel enflasyon endişelerinin risk iştahını azalttığını belirterek, dünya borsalarında satıcılı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.455 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.