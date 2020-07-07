Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 118.442,72 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,52 puan azalarak 118.442,72 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 17,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,45 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile orman, kağıt, basım oldu.

Günün ilk yarısında 119.512,14 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 118.500 sınırında dengelendi.

Analistler, dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.