Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 98.946,85 puana çıktı.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 767,03 puan artarak 98.946,85 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,46 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,96 ile spor oldu.



Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle Borsa İstanbul'un, dünya borsalarına paralel yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.



Öğleden sonra, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, ABD'de açıklanacak Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.