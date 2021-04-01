Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 1.414,86 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,13 puan artışla 1.414,86 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,77 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) martta yükselerek sektörün performansında güçlü bir iyileşmeye işaret etmesi sonrası 1.415,00 puanın üzerini test etti.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin küresel ölçekte risk iştahını artırdığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, imalat sanayi PMI ve ISM imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.