Borsa İstanbul’da tersine göç devam ediyor

Pandemi sırasında düşük faizler ve yeni halka arzların da etkisiyle hızla artan Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı, son dört ayda 283 bin kişi azaldı.

Sozcu.com.tr

Pandemi döneminde hızla artan ve yeni halka arzlarla Nisan 2021’de zirveye ulaşan Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı, son aylarda azalış eğilimine girdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 2021 yılı Nisan ayı sonunda 2 milyon 674 binle zirveye ulaşan borsadaki yatırımcı sayısı, 10 Eylül itibarıyla 2 milyon 391 bine geriledi.

Son dört ay 10 günlük sürede borsadaki yatırımcı sayısı 283 bin kişi azaldı.

2020 yılı başında 1 milyon 203 bin olan yatırımcı sayısı, 16 ayda 1 milyon 471 binlik rekor artış göstermişti.

GİDENLERİN ÇOĞU 35 YAŞ ALTI YATIRIMCILAR

Nisan ile ağustos dönemi arasındaki dört ayda yatırımcı sayısı 279 bin kişi azalırken, bu rakamın 187 bin kişisini, başka bir ifadeyle yüzde 67 ile çoğunluğunu 35 yaş altı yatırımcılar oluşturdu.

Nisanda 501 bin olan 20’li yaşlardaki yatırımcı sayısı, ağustos sonunda 383 bine geriledi. Dört aylık dönemde bu yaş grubundaki azalış 118 bin oldu.

Nisanda 10 bin 687 olan yabancı yatırımcı sayısı ise ağustosta 10 bin 531’e geriledi.

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