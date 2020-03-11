Borsa İstanbul’un corona’ya ilk tepkisi böyle oldu

Corona virüsü salgını ve petrol şoku tüm dünya borsalarını olduğu gibi Borsa İstanbul’u da etkiliyor. Haftanın ilk iki gününde toplamda yüzde 7,8 düşen BIST 100 endeksi, Türkiye’de ilk coronavirüsü vakasının tespit edildiğinin resmen açıklanmasının ardından bugün saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,7 oranında artıda.

Farklı sektörlerin hisse performansları arasında ise ciddi farklılıklar bulunuyor.

İLAÇ VE PERAKENDE YÜKSELİŞTE, FUTBOL KULÜPLERİ DÜŞÜŞTE

İlk vakanın tespit edildiğinin açıklanmasının ardından perakende şirketlerinin hisselerinde saat 11.18 itibarıyla yüzde 7 ile yüzde 10 arasında artış var.

Futbol kulüplerinin hisselerinde ise yüzde 3 ile yüzde 7 arasında değişen oranlarda düşüş var. Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun bugün yaptığı “Liglerin ertelenmesi ve maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yer almıyor” açıklamasının ardından futbol kulübü hisselerindeki düşüş oranları kısmen azaldı.

İlaç şirketlerinin hisselerinde ise yüzde 13 ile yüzde yüzde 17 arasında değişen oranlarda artış var.