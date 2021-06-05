Borsa şirketleri üç ayda 71 milyar dolar eridi

Borsa İstanbul’un piyasa değeri 2020 sonuna göre yılın ilk çeyreğinde TL bazında yüzde 20, dolar bazında yüzde 30 düşüş yaşadı. Böylece BIST Tüm’de işlem gören 351 şirketin piyasa değeri 2020 sonuna göre dolar bazında 71 milyar 248 milyon dolar eridi. Yatırımcı ilişkileri Derneği (TÜYİD) 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin Borsa Trendleri Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, 31 Mart 2021 itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 402 milyar lira olarak hesaplandı. Aynı tarihte dolar bazında ise 168 milyar 380 milyon seviyelerinde bulunuyordu.

Endekslerde dolar bazlı düşüş TL’deki değer kaybı nedeniyle çok daha dikkat çekici oldu. 2021’e 7.43 lira seviyelerinde başlayan dolar, mart sonuna gelindiğinde 8.40 lira seviyesine ulaşmıştı. Ancak, 2020 yıl sonuna göre endeksler dolar bazında değer kaybına uğradı. BIST Banka endeksi, TL bazında yüzde 72, dolar bazında yüzde 75 kayıpla bu düşüşe liderlik etti. Bankacılık endeksini dolar bazında yüzde 52 değer kayıpla BIST Mali, yüzde 23 ile BIST 30 endeksleri takip etti. BIST Tüm işlem hacminde yüzde 27 paya sahip olan yabancı yatırımcıların piyasa değerindeki payı 2020 sonunda yüzde 49 iken, mart sonu itibarıyla yüzde 42’ye geriledi.

SATICISI ÇOK, ALICISI AZ

Bankacılık endeksinin, piyasa değerindeki yıllık değişime bakıldığında 2021 ilk çeyrek sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre, TL bazında yüzde 51, dolar bazında ise yüzde 61 düşüş yaşandı. Sermaye piyasaları uzmanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner, “Yabancılar, pozisyon azaltmaya başlayınca bankacılık hisselerinden çıkmayı tercih ettiler. Bu satışlarla endeks değer kaybetti. Bankacılık hisselerinin satıcısı çok, alıcısı ise az yani arz fazla talep ise düşük” dedi.

Dr. Berra Doğaner, “Bir yerde ucuzluk bulunmaz bir fırsat. Hem TL bazında hem de dolar bazında orta uzun vadeli fırsat diye görmek lazım. Ancak ucuzluk alım fırsatı yaratsa da yabancıların dönüşü için biraz daha zaman var. Pandemi nedeniyle bankaların tahsili gecikmiş alacaklarına yönelik BDDK düzenlemeleri nedeniyle sorunlu kredilerin boyutu bilinemiyor. Yapılandırmalar nedeniyle riskin boyutu bilinmiyor, ölçülemediği için tedirginlik yaratıyor. Buradaki resim ortaya çıktıkça, bilançolar şeffaf ve anlaşılabilir olacak” dedi.