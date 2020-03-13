Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 41 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|40.016.471.229
|1,10
|Garanti Bankası
|37.842.000.000
|0,70
|Akbank
|33.540.000.000
|0,62
|Bim Mağazalar
|30.633.240.000
|7,23
|Enka İnşaat
|29.500.000.000
|0,76
|Aselsan
|29.024.400.000
|2,15
|Ereğli Demir Çelik
|28.140.000.000
|0,93
|Turkcell
|28.050.000.000
|1,55
|İş Bankası (C)
|24.704.835.300
|0,42
|Türk Telekom
|22.050.000.000
|2,34
|Ford Otosan
|22.019.602.500
|4,72
|Tüpraş
|21.285.632.000
|1,64
|İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|18.667.983.338
|0,45
|Sabancı Holding
|17.914.746.514
|0,54
|Türk Hava Yolları
|12.613.200.000
|0,31
|Vakıflar Bankası
|12.275.000.000
|0,37
|Anadolu Efes
|11.297.368.418
|0,87
|Tofaş Oto. Fab.
|10.750.000.000
|2,48
|Arçelik
|10.304.855.126
|1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)