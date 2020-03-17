Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Garanti Bankası
|35.238.000.000
|0,66
|Koç Holding
|34.640.367.363
|0,95
|Akbank
|31.668.000.000
|0,58
|Enka İnşaat
|28.400.000.000
|0,73
|Bim Mağazalar
|27.676.176.000
|6,53
|Turkcell
|27.632.000.000
|1,53
|Ereğli Demir Çelik
|25.900.000.000
|0,85
|ASELSAN
|25.057.200.000
|1,86
|İş Bankası (C)
|23.354.844.300
|0,40
|Türk Telekom
|20.650.000.000
|2,19
|Tüpraş
|18.293.122.560
|1,41
|Ford Otosan
|17.843.773.500
|3,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,42
|İskenderun Demir Çelik
|16.965.000.000
|1,05
|Sabancı Holding
|16.139.595.094
|0,49
|Vakıflar Bankası
|11.625.000.000
|0,35
|Türk Hava Yolları
|11.012.400.000
|0,27
|Anadolu Efes
|10.006.578.945
|0,77
|Arçelik
|9.595.340.511
|0,99
|Tofaş Oto. Fab.
|9.185.000.000
|2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)