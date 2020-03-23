Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 932 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|32.434.136.059
|0,89
|Bim Mağazalar
|31.574.400.000
|7,45
|Turkcell
|29.458.000.000
|1,63
|Enka İnşaat
|29.250.000.000
|0,75
|Garanti Bankası
|29.022.000.000
|0,54
|Akbank
|27.872.000.000
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|26.530.000.000
|0,88
|ASELSAN
|23.712.000.000
|1,76
|Türk Telekom
|21.700.000.000
|2,30
|İş Bankası (C)
|20.249.865.000
|0,34
|İskenderun Demir Çelik
|18.241.000.000
|1,13
|Tüpraş
|17.278.924.800
|1,33
|Ford Otosan
|16.085.714.400
|3,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|14.951.280.773
|0,36
|Sabancı Holding
|14.731.716.382
|0,44
|Vakıflar Bankası
|10.850.000.000
|0,33
|Türk Hava Yolları
|10.639.800.000
|0,26
|Anadolu Efes
|10.077.631.576
|0,78
|Coca Cola İçecek
|8.597.732.432
|1,32
|Şişe Cam
|8.437.500.000
|0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)