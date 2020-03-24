Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|34.158.546.734
|0,94
|Bim Mağazalar
|32.333.400.000
|7,63
|Garanti Bankası
|31.836.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|30.050.000.000
|0,77
|Akbank
|29.796.000.000
|0,55
|Turkcell
|29.260.000.000
|1,62
|Ereğli Demir Çelik
|28.035.000.000
|0,93
|ASELSAN
|26.037.600.000
|1,93
|Türk Telekom
|23.730.000.000
|2,51
|İş Bankası (C)
|21.689.855.400
|0,37
|İskenderun Demir Çelik
|18.937.000.000
|1,17
|Tüpraş
|18.493.457.920
|1,43
|Ford Otosan
|17.019.135.000
|3,65
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.049.397.440
|0,39
|Sabancı Holding
|15.486.665.836
|0,47
|Vakıflar Bankası
|11.675.000.000
|0,35
|Türk Hava Yolları
|11.440.200.000
|0,28
|Anadolu Efes
|10.776.315.787
|0,83
|Koza Altın
|9.081.375.000
|1,58
|Tofaş Oto. Fab.
|9.060.000.000
|2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)