Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 191 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.266.701.575 1,05 Garanti Bankası 35.322.000.000 0,64 Bim Mağazalar 34.003.200.000 8,02 Enka İnşaat 31.300.000.000 0,80 ASELSAN 31.236.000.000 2,31 Akbank 31.044.000.000 0,58 Turkcell 30.558.000.000 1,64 Ereğli Demir Çelik 28.630.000.000 0,86 Türk Telekom 26.145.000.000 2,77 İş Bankası (C) 22.544.849.700 0,38 Tüpraş 22.262.266.880 1,72 Ford Otosan 21.598.510.500 4,63 İskenderun Demir Çelik 20.155.000.000 1,12 Yapı ve Kredi Bankası 17.992.219.235 0,44 Sabancı Holding 16.506.867.802 0,50 Türk Hava Yolları 14.655.600.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.475.000.000 0,35 Tofaş Oto. Fabrikaları 11.100.000.000 3,28 Koza Altın 11.048.625.000 1,92 Arçelik 11.034.641.588 1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

