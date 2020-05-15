Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 180 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.784.880.945
|1,04
|Bim Mağazalar
|34.306.800.000
|7,33
|ASELSAN
|32.900.400.000
|2,44
|Garanti Bankası
|32.340.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|30.950.000.000
|0,79
|Turkcell
|29.370.000.000
|1,57
|Akbank
|28.288.000.000
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|27.685.000.000
|0,83
|Türk Telekom
|26.145.000.000
|2,63
|İş Bankası (C)
|21.509.856.600
|0,37
|Tüpraş
|20.509.332.480
|1,58
|Ford Otosan
|20.352.780.000
|5,07
|İskenderun Demir Çelik
|20.039.000.000
|1,11
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.245.630.773
|0,44
|Sabancı Holding
|16.588.483.959
|0,50
|Türk Hava Yolları
|14.600.400.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.475.000.000
|0,34
|Koza Altın
|11.422.250.000
|1,98
|Şişe Cam
|10.777.500.000
|0,75
|Tofaş Oto Fabrikaları
|10.130.000.000
|2,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)