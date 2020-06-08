Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 278 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|45.544.728.978
|1,14
|Bim Mağazalar
|39.225.120.000
|8,38
|ASELSAN
|36.138.000.000
|2,51
|Garanti Bankası
|34.692.000.000
|0,63
|Turkcell
|31.834.000.000
|1,70
|Enka İnşaat
|31.080.000.000
|0,78
|Akbank
|30.680.000.000
|0,57
|Ereğli Demir Çelik
|30.485.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|26.670.000.000
|2,68
|Ford Otosan
|23.949.607.500
|5,96
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,40
|Tüpraş
|22.374.955.520
|2,11
|İskenderun Demir Çelik
|20.619.000.000
|1,15
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,49
|Vakıflar Bankası
|18.981.325.301
|0,57
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,57
|Türk Hava Yolları
|17.443.200.000
|0,42
|Halkbank
|13.754.195.804
|0,42
|Anadolu Efes
|11.652.631.576
|1,00
|Tofaş Oto Fabrikası
|11.640.000.000
|3,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)