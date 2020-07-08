Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 368 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.367.216.115 1,14 Bim Mağazalar 42.686.160.000 9,12 Aselsan 36.822.000.000 2,55 Turkcell 36.014.000.000 1,93 Enka İnşaat 35.728.000.000 0,90 Garanti Bankası 34.272.000.000 0,62 Akbank 30.732.000.000 0,57 Ereğli Demir Çelik 30.205.000.000 0,90 Türk Telekom 29.050.000.000 2,92 Ford Otosan 25.633.975.500 6,38 İş Bankası (C) 24.164.838.900 0,41 Tüpraş 22.036.889.600 2,08 İskenderun Demir Çelik 21.721.000.000 1,21 Yapı ve Kredi Bank. 20.103.982.056 0,48 Vakıflar Bankası 20.035.843.373 0,60 Sabancı Holding 18.873.736.362 0,58 Türk Hava Yolları 15.607.800.000 0,38 T. Halk Bankası 15.164.248.252 0,46 Şişe Cam 14.332.500.000 0,99 Anadolu Efes 13.606.578.944 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)