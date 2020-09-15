Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) – Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 550 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|43.354.080.000
|8,59
|ASELSAN
|38.326.800.000
|2,56
|Koç Holding
|37.784.880.945
|0,93
|Enka İnşaat
|37.576.000.000
|0,86
|Ereğli Demir Çelik
|31.955.000.000
|0,90
|Turkcell
|31.768.000.000
|1,63
|Ford Otosan
|30.967.807.500
|7,46
|Garanti Bankası
|28.518.000.000
|0,49
|Akbank
|25.480.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.395.000.000
|2,28
|İş Bankası (C)
|22.679.848.800
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|21.025.000.000
|1,09
|Tüpraş
|20.421.685.760
|2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|16.180.403.173
|0,47
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,37
|Arçelik
|15.514.719.587
|1,45
|Türk Hava Yolları
|14.986.800.000
|0,37
|Şişe Cam
|14.377.500.000
|0,94
|Sasa Polyester
|13.454.300.000
|4,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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